Blockchain e web3 nel 2023: un anno di svolta e crescita

Nel monitoraggio dell’Osservatorio Blockchain & Web3 del Politecnico di Milano

Il contesto

Chi si ricorda quanto hype ci fosse intorno alla blockchain 4 o 5 anni fa?

Per molti mesi è stata letteralmente sulla bocca di tutti e veniva accostata ad ogni possibile problema o applicazione, dalla finanza alla logistica e alla tracciabilità, anche con il contributo di molti operatori che intendevano distanziare la tecnologia blockchain dal discusso mondo delle criptovalute.

Intendiamoci, non che non ci fosse un fondamento per molte di quelle applicazioni, ma si trattava perlopiù di dichiarazioni roboanti che si schiantavano presto su un livello di maturità di molti aspetti della tecnologia ancora decisamente arretrato.

A quel momento, seguendo fedelmente la curva che Gartner ha suggerito qualche anno fa e che è applicabile allo sviluppo di molte tecnologie, è seguito un crollo piuttosto repentino dell'interesse generalizzato, che ha consentito ad una grande quantità di operatori di lavorare senza la pressione dei mass-media sullo sviluppo e sulla risoluzione di molti degli aspetti di debolezza e immaturità noti ed evidenti nei momenti di maggiore popolarità.

Ed ecco che, dopo qualche tempo, il 2023 ha rappresentato un anno di notevole importanza per il settore web3 (termine che definisce una visione evolutiva di internet basata su tecnologie decentralizzate, ndr) e la tecnologia blockchain. Nonostante le percezioni iniziali di un periodo difficile, l'anno ha segnato un consolidamento significativo e progressi tangibili nel settore.

Questo è il contesto illustrato nel corso del convegno finale dell’Osservatorio Blockchain & Web3 del Politecnico di Milano di cui GS1 Italy è sponsor da diversi anni, con l’obiettivo proprio di monitorare i progressi e i consolidamenti di una tecnologia molto promettente e con la quale sicuramente avremo a che fare tutti quanti quando si verificheranno le condizioni (avete presente cosa sta succedendo con l’AI?). Quanto ci vorrà? Questo è il vero quesito, non se o come, ma quando.

Il mercato riprende

Contrariamente alle previsioni, il mercato delle criptovalute ha assistito a una forte ripresa, con un incremento del 110% rispetto al 2022. Questa crescita è stata supportata dall'approvazione degli ETF spot su Bitcoin (fondi comuni US che detengono la criptovaluta) e da un aumento significativo dell'interesse degli utenti. Circa 3 milioni di utenti giornalieri hanno attivamente utilizzato oltre 15.000 applicazioni decentralizzate (DApp), segnalando un aumento del 75% nell'adozione.

Progressi nel quadro normativo

L'anno 2023 ha visto sviluppi positivi nel quadro normativo, in particolare con l'Unione europea che ha portato avanti iniziative come il regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets), il DLT Pilot Regime e il progetto dell'Euro digitale. Questi progressi normativi hanno creato un ambiente più favorevole per l'adozione e l'integrazione delle tecnologie blockchain.

Sviluppi in ambito aziendale

Il 2023 ha evidenziato una crescita del 19% nel numero di progetti blockchain implementati dalle aziende, con un focus particolare su iniziative come Internet of Value, Blockchain for business e Decentralized web. La tokenizzazione ha giocato un ruolo chiave nel settore finanziario, con numerose aziende che hanno adottato questa tecnologia per ottimizzare i processi aziendali.

Decentralized web e maturità dei progetti NFT

Il settore Decentralized web (dove le applicazioni e i dati non sono più concentrati su piattaforme ma distribuiti nella rete, ndr) ha continuato a evolversi con un numero stabile di nuovi progetti, segnalando una maggiore maturità nell'uso degli NFT. Questi sono stati utilizzati come strumenti di customer loyalty e per creare nuove community online, dimostrando il potenziale dei NFT oltre il semplice collezionismo digitale.

Il mercato italiano: stabilità e progressi normativi

In Italia, l'adozione di soluzioni blockchain da parte delle aziende è rimasta stabile. La normativa ha fatto passi avanti significativi, tra cui la Legge di Bilancio 2023 e il "decreto fintech", creando un ambiente più favorevole per le tecnologie blockchain. Oltre 3,6 milioni di italiani hanno dichiarato di possedere criptovalute o token, indicando un interesse costante nel settore.

Figura 1 - Gli scenari futuri del web3Fonte: School of Management Politecnico di Milano “Osservatorio Blockchain & Web3” 2023

Il web3 si sta avvicinando al quotidiano

Il 2023 si è rivelato un anno di svolta per il web3 e la tecnologia blockchain, caratterizzato da una ripresa del mercato delle criptovalute, progressi normativi e un aumento dell'adozione sia a livello aziendale che da parte dei consumatori. Con questi sviluppi, il settore web3 si sta avvicinando a un futuro in cui le sue applicazioni saranno integrate più ampiamente nella vita quotidiana e nel tessuto economico globale.

A cura di Andrea Ausili, CIO & standard director di GS1 Italy