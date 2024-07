Scambia documenti in formato elettronico con GS1 EDI

Dimentica i vecchi metodi d’invio tradizionali come il fax e la posta!

Scambia documenti in formato elettronico con GS1 EDI. EDI è una tecnologia semplice ma potente, che ti permette lo scambio di documenti in formato elettronico con i tuoi partner commerciali in modo standardizzato e automatizzato.

Scopri, nelle pagine dedicate del sito di GS1 Italy, come semplificare e ottimizzare i tuoi processi aziendali. Inizia subito a fare EDI!