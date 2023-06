Da 20 anni acceleriamo il futuro del largo consumo

Con la formazione dei nuovi manager. Sta infatti per iniziare la ventesima edizione del Master in Retail, Brand and Digital Management dell’Università di Parma e di GS1 italy e a luglio ci sono gli Open Day

Sperimenta il mondo che ti aspetta

Con questo invito si presenta il Master in Retail, Brand and Digital Management che GS1 Italy e l’Università di Parma hanno fondato per formare i futuri manager del largo consumo. La prossima edizione è la ventesima, con contenuti rinnovati e arricchiti dai temi dedicati al digital e alla omnicanalità, per aggiungere alla sua offerta le nuove competenze richieste dal mercato.



Se conosci giovani di talento, fai loro scoprire il Master e la sua offerta ai prossimi Open Day:

Mercoledì 5 luglio dalle ore 9.30 alle 11.30 in presenza al Centro S. Elisabetta - Campus Universitario oppure in live streaming.

dalle ore 9.30 alle 11.30 in presenza al Centro S. Elisabetta - Campus Universitario oppure in live streaming. Giovedì 20 luglio solo online.

Sul sito del Master trovi l’agenda e il form per registrarti agli Open day.