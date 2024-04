Uno sguardo “oltre” l'opinione di Bruno Aceto

C’è una cosa che mi ha colpito, leggendo questa edizione di Un anno di Tendenze. Nel corso del 2023 abbiamo parlato tantissimo, inevitabilmente, dei primi cinquant’anni del codice a barre: lo abbiamo fatto, però, declinando il racconto al futuro. Abbiamo voluto celebrare questa ricorrenza attraverso uno slancio in avanti, che puntasse non a quelli passati ma ai prossimi cinquant’anni: è l’ottica con cui abbiamo organizzato, lo scorso ottobre, un evento come Transforming Tomorrow. Trovo che in questo approccio ci sia tutto lo spirito con cui GS1 - e GS1 Italy in particolare - affronta le sfide. Uno sguardo “oltre” di cui vado molto fiero. In un contesto complesso, tanto a livello globale quanto locale, abbiamo avviato il progetto della migrazione ai codici a due dimensioni. Un progetto ambizioso che è una promessa: noi ci siamo. Non ci interessa difendere una rendita di posizione, ci piace sporcarci le mani e metterci in gioco. Uno sguardo “oltre” significa pensare fuori dagli schemi ma anche fuori dalla propria zona di comfort.

Per questo GS1 Italy, da tempo, guarda al di là dei confini del largo consumo. Ci siamo aperti a nuovi settori, pronti a cogliere l’opportunità di portare non solo gli standard, ma anche gli strumenti e la filosofia GS1 là dove riteniamo che possano contribuire al successo di una filiera. Non solo: anche i servizi di GS1 Italy rappresentano pienamente il nostro modo di fare le cose: immaginare strade alternative per ottenere il meglio. Guardare “oltre”, infine, significa secondo me soprattutto curiosità. Attenzione alle novità. Capacità di ascoltare.

Il 2023 sarà ricordato come l’anno in cui abbiamo iniziato a intuire le enormi potenzialità dell’intelligenza artificiale. Non è qualcosa da temere, ma al contrario è un’altra occasione che in GS1 Italy abbiamo già iniziato a esplorare, perché siamo convinti che solo padroneggiando il progresso tecnologico saremo in grado di rimanere all’avanguardia e dettare il passo.

Buona lettura!