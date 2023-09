3,6%

Secondo l'ultima rilevazione del Barometro Osa (Optimal shelf availability) con il quale ogni mese GS1 Italy, in ambito ECR in collaborazione con Circana, analizza gli andamenti delle rotture di stock e delle vendite perse per canali e reparti nel largo consumo, a giugno il tasso di out-of-stock è stato del 3,6%, ovvero -0,8 punti rispetto allo scorso anno e +0,3 punti su maggio 2023. I reparti mostrano andamenti omogenei nei tassi di OOS rispetto allo stesso mese dell'anno precedente con cali generalizzati in tutti i reparti (-0,2 punti). A giugno la percentuale delle vendite perse si è attestata al 4.8%, in crescita di +0,5 rispetto al mese precedente e in diminuzione di -0,8 rispetto a un anno fa. A giugno cala in ogni canale la percentuale di OOS: gli ipermercati chiudono con un -0,3 (pari al 4%), con impennate a -0,8 nei reparti ortofrutta e freddo. Anche i supermercati grandi vanno in tendenza con un -0,8 (3,8% di OOS) rispetto a giugno 2022 e la diminuzione più consistente nell'ortofrutta (-1,4). Percentuale di OOS in discesa anche nelle superfici piccole con -1,2 (3%) e un andamento generalizzato in ogni reparto. Sul fronte delle vendite perse il peso nell'ipermercato è al 5,0% (con gli estremi dell'ortofrutta a 7% e il freddo) al 3,5%, in calo di -0,3 rispetto a un anno fa, mentre recupera +0,2 su maggio 2023. I supermercati grandi registrano un 4,8% di vendite perse, in calo di -1,2 punti su giugno 2022 ma in aumento di +0,7 su maggio 2023. Anche in questo caso i due estremi sono rappresentati dall'ortofrutta 7,3% e dal freddo 3,1%. I supermercati piccoli mostrano una percentuale di vendite perse pari al 4,2% (ortofrutta 5,5% e freddo 3,1%), identica al mese precedente ma in calo di -0,5 su giugno 2022.

L’Optimal shelf availability (OSA) è una iniziativa GS1 Italy gestita in ambito ECR Italia che studia in collaborazione con IRI: misura e analizza le cause dell’out-of-stock, per garantire la disponibilità di un prodotto a scaffale nel momento in cui il consumatore desidera comprarlo.