05. Il laboratorio milanese

La ricerca Netcomm analizza più approfonditamente per la prima volta l’area metropolitana milanese e le province di Monza e Brianza e di Lodi, che rappresentano quasi il 10% di tutti gli acquirenti online: sono più di 3 milioni gli individui sopra i 15 anni che accedono regolarmente alla rete almeno una volta alla settimana, da ogni luogo e utilizzando qualsiasi device. Tra questi, oltre l’80% ha fatto acquisti online nell’ultimo trimestre (2,5 milioni) e circa il 63% è un acquirente abituale dell’e-commerce (1,9 milioni) – con tre o più acquisti nei tre mesi -, una media superiore al trend nazionale che si attesta al 57%.

Le categorie che negli ultimi sei mesi hanno avuto la massima incidenza tra gli acquirenti online sono i prodotti per la salute e il benessere, seguiti dalla spesa alimentare, acquistati almeno una volta rispettivamente dal 35% e dal 33% dei 2,5 milioni di acquirenti online.

In quest’area si osserva una maggiore concentrazione di tutte le categorie di beni e servizi digitali - biglietti di viaggio e soggiorni vacanza, biglietti per eventi, food delivery, assicurazioni, coupon - con uno scontrino medio decisamente superiore alla media. Le categorie legate al food sono quelle con una maggiore incidenza rispetto al totale Italia: spesa alimentare, prodotti per la casa, cibi per animali (+8,5% rispetto al totale Italia) e prodotti di enogastronomia come vino, olio, prodotti DOP, e altri (+5,6%).

In un caso su cinque i prodotti fisici acquistati online sono ritirati dal cliente presso un punto vendita o un punto di ritiro indicato dal merchant, in misura superiore quindi alla media nazionale (15,9%). Il locker come soluzione per il ritiro è particolarmente utilizzata ed apprezzata nell’area lombarda esaminata e quasi una consegna su dieci avviene attraverso questo sistema.

Figura 5 – La frequenza di utilizzo dei sistemi di consegna del prodottoFonte: Netcomm NetRetail “Gli acquisti digitali degli italiani” aprile 2023

