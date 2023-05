Moda sempre più digitale e sostenibile

Grazie a passaporto digitale europeo dei prodotti e standard

“Digital Product Passport: opportunità e standard di conformità”: è questo il tema della tavola rotonda che Linda Vezzani, senior standard specialist di GS1 Italy, ha moderato lo scorso 18 aprile, durante l’edizione 2023 dell’e-P Summit, l'evento di Pitti Immagine dedicato al rapporto tra moda e digitale, a cui hanno partecipato 250 referenti di aziende del settore per affrontare la sfida dello sviluppo sostenibile grazie alle sinergie tra moda e tecnologia.

Alla tavola rotonda, sul Digital Product Passport si sono confrontati:

Attila Kiss , CEO del Gruppo Florence .

, CEO del . Francesca Poggiali , chief public policy officer Europe di GS1 Global Office

, chief public policy officer Europe di Augusto Rosi, operations manager di Max Mara.

e hanno offerto alle aziende del settore fashion diversi spunti di riflessione.

La proposta del passaporto digitale europeo dei prodotti (Digital Product Passport, DPP) prevede l’attribuzione di un identificativo univoco ai prodotti in circolazione nell’Unione europea (tranne food, mangimi e prodotti medicali), a cui “agganciare” diverse informazioni - come origine e caratteristiche - che servono a identificare, tracciare, gestire in maniera più efficace le risorse della complessa catena di approvvigionamento e di quella del valore: la premessa a tutto questo è l'utilizzo di sistemi di identificazione aperti e interoperabili, come gli standard GS1.

«In questo modo si incentivano pratiche virtuose sostenibili da parte delle imprese - commenta Linda Vezzani - e si permette una maggiore consapevolezza nelle scelte dell’utilizzatore finale in direzione della sostenibilità».

«E se, come indica il Green Deal europeo, intervenire fin dalla fase di progettazione di un prodotto consente di agire fino all’80% sul suo impatto ambientale totale - continua Vezzani - allora occorre portare il tema della circolarità sui tavoli del design, più che considerarlo un’appendice del fine vita del prodotto stesso».