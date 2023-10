Standard e soluzioni GS1 anche per vendor e marketplace

Con tanti vantaggi. Ne abbiamo parlato in due webinar GS1 Italy sulla piattaforma Academy di Netcomm

Gli standard GS1 nascono principalmente per essere adottati dalla grande distribuzione. In realtà sono molte le filiere in cui gli standard GS1 possono fare la differenza e il commercio online è uno di questi ambiti.

Per i seller di qualsiasi dimensione, uno dei primi passi per fare trading, sia online che offline, è attribuire un identificatore univoco ai propri prodotti, cioè un GTIN. Il punto di forza del GTIN di GS1 è l’univocità e l’internazionalità: al contrario di un identificatore interno o proprietario, il GTIN può essere utilizzato per commercializzare articoli in tutto il mondo e in tutti i canali di vendita.

Alcuni fra i principali marketplace hanno deciso di integrare gli standard GS1 nei loro processi. Il GTIN nella fase di listing (Allegro, Amazon, EMagMercado Libre), o come chiave per ottimizzare le ricerche (Google). Fino ad arrivare al GS1 GDSN e al GS1 EDI a copertura del ciclo ordine-fatturazione (Amazon) o alla verifica dell’identità digitale del prodotto grazie ai Registri di GS1 interrogabili tramite Verified by GS1.

Nei due webinar che GS1 Italy - ha tenuto sulla piattaforma Academy di Netcomm, abbiamo prima di tutto provato a rispondere alle domande più ricorrenti da parte dei seller sul GTIN:

Cos’è, come e perché viene adottato anche dai marketplace.

Quali sono i vantaggi nell’identificare univocamente un articolo anche per la sua commercializzazione online.

Perché scegliere un barcode GS1 anziché un codice a barre non autorizzato.

Nel secondo appuntamento, poi, il focus ha riguardato più nello specifico gli standard e le soluzioni GS1 a disposizione di merchant e marketplace per:

Migliorare sia i processi interni che quelli più commerciali.

Aumentare la visibilità del prodotto e tutelare la marca.

Gestire cataloghi prodotto con informazioni di qualità.

Abbiamo avuto il piacere di avere come ospite Lavazza, che ha condiviso la propria esperienza di utilizzatore degli standard GS1, come vendor di Amazon e come e-commerce proprietario, e i vantaggi che l’identificazione univoca e lo scambio elettronico di dati e documenti hanno apportato ai processi aziendali e di vendita, come:

Velocità di acquisizione ordini.

Creazione dashboard ad hoc con controllo automatico tramite indicatori a semafori.

Riduzione di cut off logistico.

Riduzione di lead time distributivo.

Riduzione di ordini manuali.

GS1 Italy collabora con seller e marketplace per aiutare le aziende a identificare in modo più efficace gli articoli da mettere in commercio e per verificare nei nostri Registri le informazioni sui prodotti.

I materiali e le registrazioni dei due webinar sono disponibili per i soci Netcomm, sulla sua piattaforma Academy.

A cura di Vanessa Giulieri - senior project manager di GS1 Italy - seguila su Linkedin