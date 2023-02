Cura casa e persona sempre più circolari

Le aziende del mondo home & personal care nell’analisi di GS1 Italy

Sono Artsana, Fater, Panzeri Diffusion, Procter & Gamble e Sutter le aziende del mondo dell’home & personal care che hanno voluto misurare il loro impegno sul fronte della circolarità e condividere queste evidenze con la business community partecipando alla ricerca “Stato dell’arte dell’economia circolare nel largo consumo italiano”.

Realizzato da GS1 Italy, in ambito ECR e in collaborazione con l’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, questo report si basa sull’utilizzo da parte delle aziende di Circol-UP - lo strumento messo a punto da GS1 Italy per misurare le loro performance di circolarità, sia complessiva sia relativa a ognuna delle sei fasi del ciclo di vita dei prodotti –, rilevando che le imprese dell’home & personal care analizzate hanno intrapreso un percorso sempre più strutturato per l’introduzione di soluzioni circolari. Ottengono, infatti, una performance media del 48% che le colloca nell’area delle aziende "Concerned", a pochi punti percentuali di distanza dalla fascia superiore, quella delle aziende “Proactivist”, ma comunque con una grande variabilità della scala dei valori minimi/massimi per ogni singola azienda.

A caratterizzare le imprese dell’home & personal care è la crescente consapevolezza delle potenzialità della circolarità e del suo contributo alla crescita della competitività aziendale. Questo si traduce in un progressivo abbandono delle iniziative “spot” a favore di un approccio più strutturato e condiviso, come dimostrano anche le best practice, approfondite nello studio, dei packaging circolari di Sutter Industries e delle attività di comunicazione della sostenibilità e di sensibilizzazione del consumatore intraprese da Procter & Gamble Italia.

Tra le sei fasi del ciclo di vita dei prodotti, è la produzione quella dove restano ampi margini di miglioramento delle performance di circolarità. Invece il design del prodotto e la distribuzione sono le aree dove la circolarità raggiunge i massimi risultati, anche se con un range di valori molto diverso tra le varie aziende.

I principali punti di forza e gli ambiti di miglioramento del settore dell’home & personal care individuati grazie a Circol-UP sono riassunti nella tavola in allegato.

Theodore Roosevelt, 26° Presidente degli Stati Uniti e appassionato ambientalista, ci parla di alcune soluzioni per ridurre l'impronta ambientale e come queste possano essere messe in atto grazie all'utilizzo dei codici a barre. Scopriamo quali strumenti ha messo in campo GS1 Italy per abilitare scenari sostenibili, ad esempio, Circol-Up, il tool per la misurazione della circolarità in azienda che parte proprio dai codici a barre.

