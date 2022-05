05. La generazione Z e le sue regole

Ugualmente una grande opportunità viene dalla generazione Z, «il 10% della popolazione italiana ma il 100% per orientamento dei valori», come la descrive Liscia. «Una generazione connessa, pragmatica e responsabile, alla ricerca di unicità, autenticità ed esperienze responsabili. Che ha nei social media la principale fonte di contenuti da vedere e da produrre». Una generazione insomma che non percepisce il limite tra offline e online; cerca prodotti online ma usa le raccomandazioni degli amici per decidere l’acquisto e sente l’esigenza di recarsi in un punto vendita fisico, dove si aspetta esperienze avanzate e toccare con mano i prodotti. Si tratta di una generazione video first e multimediale che si muove tra le piattaforme ed è già pronta per il Metaverso come arricchimento del fisico.

Ed è alla generazione Z, in particolare, che si indirizza la formula di pagamento che in questo momento sta riscuotendo grande successo. Stiamo parlando del sistema buy now pay later, la formula di dilazione dei pagamenti con un semplice click (vedi anche Il cashback ha messo le ali ai pagamenti digitali), che, secondo Maria Teresa Minotti, country director di Pay Pal, offre maggiore flessibilità di pagamento: «Il 76% dei consumatori italiani è più propenso ad acquistare di nuovo presso il merchant se trova l’offerta di questo tipo. Ma soprattutto il 63% abbandonerebbe il carrello in assenza di questa opzione». E si capisce quindi perché la formula attrae sempre più interesse da parte dei merchant.