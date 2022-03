Descrizione di scenari e di traiettorie l'opinione di Marco Cuppini

“Con una rinnovata voglia di cambiare e di adattarsi. Con la voglia di tornare ad una nuova normalità…” Erano queste le ultime parole della mia introduzione a “Un anno di Tendenze” dell’anno scorso. Per certo, oggi viviamo una grande necessità di adattamento ed un forte desiderio di nuova normalità. Come questo stia avvenendo, cerca di raccontarlo la nuova edizione che state per sfogliare.

Leggerete di “un mondo nuovo, oltre l’emergenza”, di un “new retail”, fatto di un grande balzo del digitale e di una realtà sempre più phygital. Leggerete della crisi che ha colpito il variegato mondo del Non Food e dei consumi fuori casa. Percorrerete nuove tappe del lungo viaggio verso la sostenibilità, fatto di consapevolezza e aspettative crescenti del cittadino-consumatore e iniziative messe in campo dalle aziende. E ritroverete il filo rosso - mai interrotto - dello sviluppo delle tecnologie, che senza soluzione di continuità caratterizza l’evoluzione del settore del largo consumo, tra intelligenza artificiale, blockchain, internet delle cose e tecnologia RFID.

Giocando con un’applicazione che genera nuvole di parole e immettendo i testi di questa edizione, abbiamo trovato ai primi due posti della top 10, prodotti e imprese; per un magazine di un’associazione di imprese di largo consumo, direi che non è una sorpresa. Al terzo posto troviamo sostenibilità, un elemento che sta caratterizzando sempre di più gli anni recenti. Segue Italia, che non credo sia soltanto un riferimento geografico, ma che ultimamente ha assunto un significato più profondo. Poi, consumatori. Al sesto e settimo posto digitale e e-commerce; due aspetti che stanno segnando le nostre vite in maniera molto significativa. Vi chiederete… e lei? Eccola, la troviamo solo all’ottavo posto, la pandemia; anche se nella nostra vita quotidiana, nei nostri discorsi, sui giornali, alla televisione non sembra esserci altro. Chiudono la classifica filiera e informazioni; queste sì che sono diventate un bisogno per fare scelte di acquisto e di consumo sempre più consapevoli.

Uno degli obiettivi di “Un anno di Tendenze” è ri-leggere quanto è stato scritto nel corso dell’anno sul magazine Tendenze online, legando i diversi argomenti con un filo rosso nuovo, che consenta di interpretare quanto successo e dare indicazioni sulla direzione che si sta prendendo; non una previsione di futuro, ma una descrizione di scenari e di traiettorie. Le dieci parole più usate in questa edizione mi sembrano rappresentarle piuttosto bene.

Scopri la nuova edizione di Un anno di Tendenze Scarica Un anno di Tendenze 2022 oppure sfoglialo: