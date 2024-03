Da GEPIR a Verified by GS1: le novità e i vantaggi del registro mondiale GS1 Registry Platform

Cos’è cambiato nei registri internazionali di GS1 e quanto è importante poter contare su informazioni di qualità per commercializzare meglio i propri prodotti in tutti i canali di vendita.

Da quest’anno GS1 - e di conseguenza anche GS1 Italy - ha messo a disposizione delle aziende Verified by GS1 , lo strumento per interrogare i registri internazionali relativi a:

L’identità di un prodotto (attraverso il numero GTIN che lo identifica nel sistema GS1).

L’azienda responsabile di quel prodotto.

Le sedi sedi (attraverso lo standard GS1 GLN).

Le novità rispetto al passato sono molte: cambia l’architettura dei registri e il modo di interrogarli, ma, soprattutto, cambia il risultato della ricerca, che ora restituisce molte più informazioni.

I motivi di questa transizione

Il passaggio da un database distribuito com’era GEPIR (Global Electronic Party Information Registry, lo strumento precedente) all’attuale piattaforma centralizzata (Global Registry) è stato dettato dall’esigenza di poter contare su dati più affidabili e con migliori prestazioni nella ricerca. La soluzione dei registri centralizzati, inoltre, è certamente più adatta alle esigenze di business.

Le novità di Verified by GS1

Verified by GS1 offre alcune funzionalità in più rispetto a GEPIR:

La possibilità di eseguire interrogazioni massive e di esportarne i risultati in Excel.

Poter risalire all’identità digitale di prodotto, che è costituita dal GTIN e da sei ulteriori attributi descrittivi (marca, descrizione, contenuto o numero di pezzi, mercato di vendita, classificazione merceologica, immagine).

Restituire informazioni puntuali e di qualità, perché provengono dalle aziende che sono responsabili della commercializzazione di quel prodotto in tutti i canali di vendita.

Come funziona

Verified by GS1 consente la verifica diretta dei dati presenti sui registri mondiali GS1 da parte di retailer e marketplace. Sul sito di GS1 Italy è disponibile la pagina con i box di ricerca per verificare:

Un prodotto attraverso il GTIN.

Un luogo e una entità attraverso il GLN.

Altre chiavi GS1 (per esempio l’SSCC).

Un’azienda attraverso la ragione sociale.

La pubblicazione dei dati, invece, è a cura delle stesse aziende.

Da dove provengono le informazioni contenute in Verified by GS1

Gli attributi di prodotto legati ai GTIN provengono direttamente dall’azienda proprietaria del marchio, responsabile dell’attribuzione del GTIN e quindi della messa in commercio del prodotto.

Le informazioni vengono caricate attraverso un’importazione massiva delle anagrafiche. Le aziende italiane hanno a disposizione due modalità per pubblicare i propri GTIN nel registro mondiale GS1:

La prima è tramite Immagino, il servizio di GS1 Italy Servizi che crea il gemello digitale del prodotto. La seconda è tramite Codifico, lo strumento di GTIN management di GS1 Italy.

GS1 Italy è al lavoro per permettere anche la pubblicazione dei dati provenienti da Allineo, il servizio per allineare le informazioni di prodotto grazie allo standard GS1 GDSN.

Chi può accedere alle informazioni

La pagina Verified by GS1 sul sito di GS1 Italy è pubblica e accessibile da chiunque.

Si possono fare fino a trenta interrogazioni singole gratuite al giorno (calcolati per singolo indirizzo IP). Le aziende utenti di GS1 Italy, produttori, retailer e marketplace, possono attivare le credenziali per avere a disposizione richieste massive e illimitate.

Qualche numero

A livello internazionale, sul GS1 Global Registry sono caricati dalle aziende quasi 500 milioni di GTIN. In Italia, i GTIN pubblicati sono quasi un milione.

L’obiettivo di GS1 Italy per il 2024 è fare in modo che le aziende italiane condividano le informazioni di base di tutti i prodotti identificati con i GTIN.

I vantaggi

I benefici che derivano dal poter interrogare un registro internazionale - specie se parliamo di un identificativo univoco com’è il GTIN - sono molti.

In primo luogo, Verified by GS1, potendo risalire all’identità digitale di un articolo, è in grado di controllare la validità e la legittimità di un codice a barre.

Un registro di informazioni si basa su due esercizi fondamentali: il data quality e il data management. Le regole standard di GS1 aiutano le aziende a eseguire correttamente il secondo per beneficiare dei vantaggi del primo.

Pulizia dei cataloghi, aumento della visibilità dei prodotti nei motori di ricerca, processi di listing più snelli, rilevamento di soggetti che agiscono in maniera scorretta e di attività di contraffazione, migliore protezione dei marchi: tutto questo si può ottenere grazie al GTIN e ai registri di GS1.

A cura di Vanessa Giulieri - senior project manager di GS1 Italy - seguila su Linkedin