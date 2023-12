2,8%

il tasso di out-of-stock a ottobre 2023

Secondo l’ultima rilevazione del Barometro Osa (Optimal shelf availability), l’iniziativa di GS1 Italy in ambito ECR fatta in collaborazione con Circana, che monitora mensilmente l’indice di out-of-stock e le vendite perse nel largo consumo, a ottobre il tasso di OOS è stato pari al 2,8%, in calo di -0,9 punti rispetto a un anno fa e di -0,7 sul mese precedente, registrando la flessione in tutti i reparti. Anche la percentuale di vendite perse fissata in 4,3% risulta in diminuzione, sia su ottobre 2022 (-0,3 punti) sia su settembre 2023 (-0,1).

Nel mese di ottobre la percentuale di OOS è in diminuzione anche nei canali. Gli ipermercati chiudono con un -1,1 pari al 3,0% di OOS, calo registrato in tutti i reparti, con il primato dell'ortofrutta (-3,2). Stesso andamento di flessione per i supermercati grandi con -0,8 punti sull'anno precedente pari al 2,9% di OOS: anche in questo caso domina l'ortofrutta (-2,4) seguita dal freddo (-1,3) e le bevande (-1,5). Con -0,9 punti pari al 2,4% di OOS anche le superfici piccole mostrano un calo tendenziale, mettendo a segno il più vistoso nell'ortofrutta (-2,0). A ottobre 2023 la percentuale di vendite perse è al 4,3%, differenziandosi per nei vari canali: nell'ipermercato si attesta al 4,7%, ovvero -0,6 punti sull'anno precedente, ma in aumento se confrontato con settembre 2023 (+0,4). I supermercati grandi registrano un 4,1% di vendite perse e anche in questo caso è in calo su ottobre 2022 (-0,4), mentre i supermercati piccoli chiudono con una flessione di -0,5 punti rispetto a un anno fa con una percentuale di vendite perse pari al 4,3%.

L’andamento della percentuale di out-of-stock lungo i primi dieci mesi dell’anno nei tre canali di vendita del largo consumo è abbastanza omogeneo: i picchi si concentrano soprattutto nel mese di agosto per poi ritornare ai livelli più bassi nel mese di ottobre (vedi Figura 1).

Figura 1