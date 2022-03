Il podio degli ingredienti benefici

Mandorla, avocado, canapa si posizionano ai primi posti della classifica degli ingredienti benefici dell’Osservatorio Immagino

Mandorla sempre al top, avocado inarrestabile, boom di spirulina e new entry della canapa: la decima edizione dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy stila la classifica dei prodotti/ingredienti benefici più venduti in supermercati e ipermercati italiani.



La mandorla si conferma regina per giro d’affari: nell’arco di un anno le vendite di mandorle e di prodotti che le contengono e lo evidenziano in etichetta (1.191 referenze) hanno raggiunto i 359 milioni di euro (+7,3%). Inarrestabile anche l’avanzata dell’avocado e dei prodotti che lo segnalano come ingrediente: +34,6% le vendite, che hanno sfiorato quota 16 milioni di euro. L’avocado è il capofila dei superfruit, la famiglia di ingredienti benefici più performante su base annua, con vendite in aumento di +6,8% contro il +3,2% dei 12 mesi precedenti.



Positivo anche il trend della famiglia dei semi (+8,2%), che consolida la forte crescita registrata negli anni precedenti e tra cui spiccano la performance dei semi di sesamo (+19,2%) e la new entry da tenere d’occhio: la canapa (+22,0%), in crescita in particolare tra gli infusi e con una domanda molto positiva.



Stabile il bilancio annuo del carrello di supercereali e farine (-0,3% a valore) e quello delle spezie (-0,6%), dove la cannella torna a crescere (+10,4%) dopo un anno di contrazione delle vendite.



Sempre negativo il trend delle vendite di dolcificanti (-5,1%) e di superfood (-10,4%), famiglia in cui però spiccano il boom dell'alga spirulina (+63,2%) e il perdurare della crescita del giro d’affari di matcha (+11,5%) e di açai (+12,4%).

