+1,9%

Inflazione in ripresa nel 2021

Nel 2021 i prezzi al consumo tornano a crescere in media d’anno (+1,9%), dopo la flessione del 2020 (-0,2%). La ripresa dell’inflazione nel 2021 è essenzialmente trainata dall’andamento dei prezzi degli energetici (+14,1%), diminuiti invece dell’8,4% nel 2020. Al netto di questi beni, nel 2021, la crescita dei prezzi al consumo è la stessa registrata nell’anno precedente (+0,7%). L’inflazione acquisita o trascinamento per il 2022 (cioè la crescita media che si avrebbe nell’anno se i prezzi rimanessero stabili fino a dicembre) è pari a +1,8%, diversamente da quanto accaduto per il 2021, quando fu -0,1%.

Fonte: elaborazione su dati Istat "Indice tendenziale NIC dei prezzi al consumo" dicembre 2021