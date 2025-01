I nostri articoli più visti nel 2024

Curiosità sul codice a barre, sostenibilità dei prodotti, tendenze di consumo, analisi di mercato. Rivediamo i contenuti che hanno appassionato le persone che leggono Tendenze

terovesalainen - stock.adobe.com

Iniziamo il nuovo anno con la rassegna degli articoli più visualizzati nel 2024, un modo per ripercorrere i temi più caldi dell'anno.

Sono tutti articoli nuovi, tranne uno, il primo in classifica, lo stesso da quando facciamo questa classifica annuale.

Buona lettura e buon 2025 insieme a Tendenze.

Un enigma svelato. Spesso si crede che le prime cifre di un codice a barre GS1 rivelino il paese di provenienza di un prodotto. Ma è davvero così? In questo articolo facciamo chiarezza su questo equivoco e scopriamo qual è il vero significato di quei numeri.

Le aziende italiane conoscono l'importanza di una supply chain efficiente, ma faticano a tradurre questa consapevolezza in azioni concrete. Un nuovo studio rivela un gap significativo tra la teoria e la pratica, evidenziando una resistenza all'adozione di tecnologie innovative nel nostro paese.

Un approccio scientifico alla sostenibilità nelle categorie di prodotto

29 categorie merceologiche sotto la lente d'ingrandimento: un'analisi dettagliata per una maggiore sostenibilità. GS1 Italy presenta un progetto innovativo che fornisce alle aziende strumenti concreti per ridurre l'impatto ambientale dei loro prodotti e migliorare la comunicazione ambientale. Sono tre gli articoli in classifica che lo raccontano:

Prestazioni poco brillanti per gli acquisti alimentari online, ma grandi performance per il non food e per il food specializzato. Gianluca Diegoli commenta i dati 2024 sul commercio online.

Passando per intelligenza artificiale, i codici a barre di nuova generazione e standard per la digitalizzazione.

Un anno di Tendenze 2024 racconta i trend e le grandi trasformazioni che hanno caratterizzato il 2023.

L'impatto della crisi economica, l'evoluzione dei canali di acquisto, l’interesse per i prodotti sostenibili: un'analisi rivela le sfide e le opportunità per il comparto dei freschi.

GS1 Italy ha proposto un webinar per esplorare le ultime tendenze del settore e gli strumenti pratici per ottimizzare la disponibilità dei prodotti sugli scaffali. Sul sito GS1 Italy puoi consultare i contenuti che sono stati presentati durante l’incontro.

Addio ai lettori e-book, ben arrivati i corsi di padel e il pasto “all you can eat”: un’analisi dei prodotti che entrano e di quelli che escono dal paniere Istat, per riflettere sulle ultime tendenze di consumo degli italiani.

*A cura di Laura Perrone