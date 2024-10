Sostenibilità nelle categorie di prodotto: arriva un ciclo di webinar

Quattro appuntamenti formativi per aiutare le aziende del largo consumo a integrare la sostenibilità nei processi aziendali!

Il progetto Sostenibilità nelle categorie è stato sviluppato da GS1 Italy - in ambito ECR Italia - con l'obiettivo di offrire alle aziende del largo consumo uno strumento scientifico per integrare la sostenibilità nella strategia aziendale e affrontare consapevolmente le sfide connesse in collaborazione con i partner di filiera.

Per approfondire alcuni aspetti chiave del progetto e fornire tutte le informazioni necessarie a comprenderlo e applicarlo efficacemente, l’Academy di GS1 Italy ha organizzato a novembre un ciclo di quattro webinar.

1) Approccio scientifico alla sostenibilità nella gestione delle categorie food

Lunedì 11 novembre 2024 | 14:30-16:00

Si parlerà di:

Le variabili che determinano i maggiori impatti ambientali delle categorie food.

che determinano i maggiori impatti ambientali delle categorie food. I processi critici maggiormente responsabili dei carichi ambientali dei prodotti delle categorie food e la loro collocazione nel ciclo di vita del prodotto.

maggiormente responsabili dei carichi ambientali dei prodotti delle categorie food e la loro collocazione nel ciclo di vita del prodotto. Le azioni che consentono di migliorare le performance di sostenibilità delle categorie food.

che consentono di migliorare le performance di sostenibilità delle categorie food. Le possibili sinergie tra i player di filiera.

2) Approccio scientifico alla sostenibilità nella gestione delle categorie non food

Giovedì 14 novembre 2024 | 14:30-16:00

Verranno approfonditi i seguenti temi:

Le variabili che determinano i maggiori impatti ambientali delle categorie non food.

che determinano i maggiori impatti ambientali delle categorie non food. I processi critici maggiormente responsabili dei carichi ambientali dei prodotti delle categorie non food e la loro collocazione nel ciclo di vita del prodotto.

maggiormente responsabili dei carichi ambientali dei prodotti delle categorie non food e la loro collocazione nel ciclo di vita del prodotto. Le azioni che consentono di migliorare le performance di sostenibilità delle categorie non food.

che consentono di migliorare le performance di sostenibilità delle categorie non food. Le possibili sinergie tra i player di filiera.

3) La sostenibilità al centro della relazione Industria, Distribuzione e Consumatore

Martedì 19 novembre 2024 | 14:30-16:00

Il webinar approfondirà:

Le modalità per integrare la sostenibilità nella strategia e nell’operatività aziendale, nella governance, nella value proposition e nei piani commerciali dei propri brand e insegne.

nella strategia e nell’operatività aziendale, nella governance, nella value proposition e nei piani commerciali dei propri brand e insegne. Le sinergie e gli ambiti di collaborazione fra Industria e Distribuzione sui cui è possibile agire per ridurre l’impatto ambientale di filiera.

fra Industria e Distribuzione sui cui è possibile agire per ridurre l’impatto ambientale di filiera. I comportamenti e le aspettative dei consumatori e degli shopper sulle tematiche di sostenibilità.

4) La comunicazione ambientale di prodotto

Martedì 26 novembre 2024 | 14:30-16:00

I temi in agenda sono:

L’inquadramento normativo.

normativo. Gli approfondimenti e le indicazioni pratiche per poter utilizzare i risultati delle analisi LCA in iniziative di comunicazione .

. Le indicazioni e i suggerimenti per la corretta creazione di green claim .

. I green claim più diffusi nel largo consumo e le principali dimensioni tematiche dei green claim per le 29 categorie merceologiche analizzate.

Il ciclo di webinar avrà come relatori:

Fabio Iraldo , coordinatore scientifico della ricerca e professore ordinario di management presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa .

, coordinatore scientifico della ricerca e professore ordinario di management presso la . Antonella Altavilla , owner ADF Consulting e consulente per l’Academy di GS1 Italy.

, owner e consulente per l’Academy di GS1 Italy. Carolina Gomez , ECR project manager, GS1 Italy .

, ECR project manager, . Roberta Iovino, professoressa presso l’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Scopri il programma completo dei corsi e iscriviti subito!