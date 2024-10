La resilienza del Largo Consumo Confezionato: il settore alla ricerca della crescita

Il 23 ottobre 2024, dalle ore 14:30 si terrà il webinar “La resilienza del Largo Consumo Confezionato: il settore alla ricerca della crescita”, nell’ambito dell’iniziativa ECR Italia, in collaborazione con Circana, sul tema dell’Optimal Shelf Availability, dove sono stati evidenziati, negli ultimi anni, una serie di fenomeni che condizionano il mercato degli acquisti e le scelte del consumatore. Il monitoraggio continuo e l’analisi delle cause dell’out-of-stock, permettono di intervenire tempestivamente per garantire la disponibilità dei prodotti di largo consumo.

Durante il webinar verranno presentati gli indicatori maggiormente impattati e i fenomeni più forti che caratterizzano lo scenario attuale, mettendo in evidenza gli aspetti cruciali che caratterizzeranno il 2024, in confronto con gli anni precedenti.

