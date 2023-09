Netcomm Academy | I vantaggi degli standard GS1 per merchant e marketplace - Parte I

Il 21 settembre, dalle 12:00 alle 12:45 si terrà l'evento “I vantaggi degli standard GS1 per merchant e marketplace”, primo webinar in due sessioni complementari.



Organizzato dalla Netcomm ACADEMY e guidato da Vanessa Giulieri, senior project manager di GS1 Italy, il webinar tratterà, nella prima sessione,

come utilizzare gli standard GS1 per la vendita online e l’importanza dell’identificazione univoca e corretta di prodotto per aumentarne la visibilità nei motori di ricerca e migliorare le performance di vendita.

Durante la seconda sessione (28 settembre) verranno invece illustrati i vantaggi apportati ai processi aziendali e commerciali da tre strumenti GS1: Verified by GS1, GDSN e EDI.

La partecipazione ai webinar della Netcomm ACADEMY è gratuita previa registrazione online. Maggiori informazioni sul sito di Netcomm.