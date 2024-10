Retail Forum

Scopri Ecogentra alla prossima edizione del Retail Forum il 30 ottobre

GS1 Italy e GS1 Italy Servizi parteciperanno alla XXIV edizione di Forum Retail il 30 ottobre 2024. Il più grande hub di networking tecnologico per la community del mondo del Retail, organizzato da iKN Italy ospiterà uno stand dedicato e vedrà in programma un workshop di GS1 Italy Servizi che illustrerà come calcolare e rendicontare la carbon footprint aziendale e come condividere queste informazioni con i partner di filiera utilizzando Ecogentra.

Maggiori informazioni e il form di registrazione sono disponibili sul sito di Forum Retail.