Una guida per le future sfide l'opinione di Marco Cuppini

Benvenuti nel 2023! Un anno che ci porta nuove tendenze e nuovi modi di vivere. Il mondo sta cambiando rapidamente e con lui anche le nostre abitudini. Abbiamo visto un aumento della tecnologia e della consapevolezza ambientale, sia a livello individuale che collettivo. La nostra cultura sta diventando sempre più globale e connessa. Ci sono molte tendenze emergenti che influenzeranno la nostra vita quotidiana nel 2023.

Nella pubblicazione "Un anno di Tendenze" esaminiamo come influenzeranno la nostra vita, come possiamo prepararci ad affrontarle e come le aziende possono sfruttarle per sviluppare prodotti e servizi più innovativi. Spero che questa pubblicazione vi dia una panoramica delle tendenze emergenti nel 2023 e vi aiuti a prepararvi per le sfide che ci attendono.

P.S. Questa introduzione non l’ho scritta io; l’ho affidata a ChatGPT, l’ormai noto software di intelligenza artificiale generativa che in pochi mesi ha conquistato tantissimo spazio nel dibattito pubblico. Questo sì è destinato a cambiare le nostre vite, il nostro lavoro, il nostro modo di studiare. L’atavico quesito se ci troviamo di fronte a qualcosa di “buono” o “cattivo” ha, secondo me, una risposta: dipende dall’uso che ne facciamo. Se è una macchina pensata per darci supporto, perché no. Per non parlare della velocità: il testo di cui sopra è uscito dopo pochi secondi dalla mia richiesta. Per certo si sta dimostrando essere uno strumento infaticabile che ci farà risparmiare molto tempo. Certo avrà bisogno di una solida intelligenza e supervisione umane.

Mi unisco all’auspicio di GPT; spero che questa pubblicazione ci aiuti a prepararci per le sfide che ci attendono.