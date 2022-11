04. Innovazione a portata di mano

Stiamo registrando questo talk dal nostro Alfacod Experience Center, un progetto che abbiamo realizzato con l’obiettivo di permettere a tutte le aziende italiane di poter vedere realmente in funzione e toccare con mano tutte le soluzioni tecnologiche di cui altrimenti avrebbero solo sentito racconti, teorie e promesse. Nel settore in cui operiamo è davvero arduo far comprendere il potenziale di certe tecnologie e trasmetterne il valore. Suppongo che Interno 1, il concept center di GS1 Italy, sia stato realizzato seguendo lo stesso obiettivo. Io l’ho visitato personalmente e assicuro che è un progetto bellissimo, che grazie a una perfetta armonia tra spazi e contenuti multimediali è in grado di rendere facile e divertente un argomento che potrebbe sembrare ostico e a volte impenetrabile e comunque comprensibile solo agli addetti ai lavori.

Ce ne potreste parlare?

Linda Vezzani: «Si tratta di un concept center nato per raccontare chi siamo e cosa facciamo con un linguaggio totalmente diverso. Questo spazio phygital è pensato per “toccare con mano” l’adozione di standard e soluzioni globali, attraverso simulazioni e attività interattive/ingaggianti. L’obiettivo è diffondere i contenuti per trasferirli con più semplicità a diversi livelli aziendali. Semplificare, però e non sminuire, con l’obiettivo di essere più efficaci nel fornire degli strumenti concreti. Profilazione (tour tematici) delle esigenze dei visitatori, in termini di tematiche, ispirazione (ruolo di guida), sperimentazione (cimentarsi nei processi) e networking sono i pilastri di Interno 1».

