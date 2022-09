Misurazione e collaborazione: elementi chiave per la green supply chain | Green Logistics Expo

Dal 5 al 7 ottobre, presso la Fiera di Padova si terrà il Green Logistics Expo, un evento internazionale di business, marketing, cultura, approfondimento, esposizione e confronto sui temi più avanzati della logistica.

GS1 Italy sarà presente nella Green Logistics Arena (padiglione 8 – stand 104) per illustrare gli strumenti studiati in ambito ECR per la logistica green.

Inoltre Carolina Gomez e Valeria Franchella – ECR project manager GS1 Italy - approfondiranno il tema durante il convegno “Misurazione e collaborazione: elementi chiave per la green supply chain” il 6 ottobre dalle ore 11:00 alle ore 12:00.

Scopri il programma della fiera e registrati sul sito greenlogisticsexpo.it