I claim più performanti nel carrello della spesa?

La risposta nella decima edizione dell'Osservatorio Immagino di GS1 Italy

Quali sono le caratteristiche dei prodotti di largo consumo più apprezzate dai consumatori e maggiormente valorizzate sulle loro confezioni dai produttori? E, quindi: quali sono i claim più performanti in termini di vendite? A rispondere è la decima edizione dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy che, per ognuno degli 11 fenomeni di consumo monitorati, ha individuato i claim e le indicazioni che hanno registrato il maggior aumento del sell-out nel corso dei 12 mesi rilevati. Eccoli, divisi per panieri:

Italianità : a crescere maggiormente sono le vendite dei prodotti certificati Doc o Docg (rispettivamente +9,1% e +17,1%). Tra i prodotti che indicano in etichetta la loro regione d’origine i trend più interessanti sono invece quelli di Lazio (+17,0%), Puglia (+16,6%) e Veneto (+15,5%).

: a crescere maggiormente sono le vendite dei prodotti certificati o (rispettivamente +9,1% e +17,1%). Tra i prodotti che indicano in etichetta la loro regione d’origine i trend più interessanti sono invece quelli di (+17,0%), (+16,6%) e (+15,5%). Free from : forte attenzione per i prodotti “senza zuccheri aggiunti” (+7,6%) o con “pochi zuccheri”. Tra i claim emergenti spiccano “senza antibiotici” (+18,4%), “non fritto” (+16,5%) e “poche calorie” (+11,5%).

: forte attenzione per i prodotti (+7,6%) o con “pochi zuccheri”. Tra i spiccano (+18,4%), “non fritto” (+16,5%) e “poche calorie” (+11,5%). Rich-in : continua il forte interesse per i prodotti che segnalano in etichetta l’apporto di “proteine” (+8,5%). Meno diffusi, ma con performance molto positive anche i claim “zinco” (+9,9%), “magnesio” e “potassio”.

: continua il forte interesse per i prodotti che segnalano in etichetta l’apporto di (+8,5%). Meno diffusi, ma con performance molto positive anche i claim “zinco” (+9,9%), “magnesio” e “potassio”. Intolleranze : cresce l’interesse per i prodotti dichiarati “senza uova” (+6,1%), “senza latte” (+4,4%) o “senza lievito” (+4,2%).

: cresce l’interesse per i prodotti dichiarati (+6,1%), “senza latte” (+4,4%) o “senza lievito” (+4,2%). Lifestyle : vendite sopra media per i prodotti etichettati come “vegano” (+5,7%) o “vegetariano” (+5,3%).

: vendite sopra media per i prodotti etichettati come (+5,7%) o “vegetariano” (+5,3%). Loghi/Certificazioni : è il marchio di conformità europea CE ad aver messo a segno la miglior performance: +12,8% su base annua.

: è il ad aver messo a segno la miglior performance: +12,8% su base annua. Ingredienti benefici : aumentano le vendite di semi (+8,2%) e superfruit (+6,8%) e volano quelle di spirulina (+63,2%), avocado (+34,6%) e canapa (+22,0%).

: aumentano le vendite di semi (+8,2%) e superfruit (+6,8%) e volano quelle di (+63,2%), (+34,6%) e (+22,0%). Metodo di lavorazione : piacciono i prodotti presentati come “non filtrati” (+17,8%), “affumicati” (+17,4%) e “artigianali” (+11,8%).

: piacciono i prodotti presentati come (+17,8%), “affumicati” (+17,4%) e “artigianali” (+11,8%). Texture dei prodotti : è l’attributo “croccante” il più performante nei 12 mesi (+5,8%).

: è l’attributo il più performante nei 12 mesi (+5,8%). Cura casa green : molto positive le vendite dei prodotti con confezioni in “plastica riciclata” (+17,1%) o con il claim “biodegradabile” (+15,2%).

: molto positive le vendite dei prodotti con confezioni in (+17,1%) o con il claim (+15,2%). Cura persona: ottime le performance dei prodotti segnalati con “prebiotici/probiotici” (+37,9%), “senza coloranti” (+31,9%) o con “acido ialuronico” (+17,8%).

