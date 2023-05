66,7%

La quota di confezioni vendute nel 2022 in ipermercati e supermercati con indicazioni sulla tipologia di imballaggio e sul corretto conferimento in raccolta differenziata

Nel 2022 sul mercato italiano i prodotti che riportano informazioni ambientali relative al packaging sono aumentati rispetto all’anno precedente. Dati incoraggianti - rilevati dall’Osservatorio Etichettatura Ambientale - IdentiPack di Conai e GS1 Italy - soprattutto a proposito delle informazioni ambientali che sono obbligatorie da gennaio 2023.

Su oltre 59 mila referenze, infatti, compaiono già le indicazioni sulla tipologia di imballaggio e sul corretto conferimento in raccolta differenziata: il 44,8% di tutti i prodotti grocery a scaffale monitorati nel 2022 (+3,2 punti % rispetto al 2021) e il 66,7% di quelli effettivamente venduti (+2,4 punti % rispetto al 2021).

Figura 1 - prodotti a scaffale e venduti che riportano informazioni ambientali relative al packagingFonte: Conai e GS1 Italy “Osservatorio Etichettatura Ambientale - IdentiPack” maggio 2023

Fra i settori merceologici analizzati, quello del freddo si posiziona sul primo gradino del podio per la comunicazione delle informazioni ambientali obbligatorie dei packaging: gelati e surgelati si aggiudicano la leadership per incidenza di prodotti che riportano in etichetta la codifica identificativa del materiale, oltre alle indicazioni sulla tipologia di imballaggio e sul corretto conferimento in raccolta differenziata.

L’osservatorio IdentiPack è il primo osservatorio nazionale sull’etichettatura ambientale degli imballaggi. Realizzato da Conai e GS1 Italy, ha l’obiettivo di mappare e misurare le informazioni di etichettatura ambientale sugli imballaggi dei prodotti grocery in commercio negli ipermercati e nei supermercati italiani. Lo fa partendo dal codice a barre GS1 GTIN che identifica i prodotti e incrociando le informazioni di etichetta raccolte dal servizio Immagino di GS1 Italy Servizi con i dati di venduto di NielsenIQ. I risultati sono raccontati in report prodotti semestralmente. Scopri maggiori informazioni e scarica il terzo report di IdentiPack visitando il sito: osservatorioidentipack.it.