Linkontro 2024 | La collaborazione come missione. Creare valore, efficienza e innovazione in tutta la filiera

Il 18 maggio, dalle 9:00 si terrà Linkontro, evento in presenza presso Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula (CA).



Nel corso de Linkontro, l’evento di riferimento nel mondo del Largo Consumo italiano organizzato da NIQ (NielsenIQ), quest'anno alla sua 39° edizione, il presidente di GS1 Italy Francesco Del Porto e il vicepresidente Maniele Tasca, nel talk intitolato “La collaborazione come missione. Creare valore, efficienza e innovazione in tutta la filiera”, spiegheranno come la collaborazione di filiera possa promuovere la digitalizzazione del settore, l'efficienza della supply chain, l'evoluzione della relazione logistica e la sostenibilità.

Maggiori informazioni e il programma dell’evento sono disponibili sul sito de Linkontro.