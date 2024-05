The art of transforming tomorrow: a new Renaissance

GS1 Italy propone l’evento “The art of transforming tomorrow: a new Renaissance” il 22 maggio dalle 9:00 alle 12:00 in live streaming. Sarà un momento di riflessione sul periodo storico che aziende, innovatori, regolatori, consumatori, stanno vivendo a tutte le latitudini. Da sempre le innovazioni hanno cambiato il mondo e migliorato la vita degli esseri umani. Ma, oggi, più che mai, l’innovazione impone riflessioni di natura etica che ci portano oltre la sfera dei bisogni primari.

Insieme a filosofi, designer, retailer e produttori, capiremo come la sfida dell’intelligenza artificiale ci stia guidando verso un nuovo rinascimento, in questa complessa epoca storica soglia di un cambiamento epocale che possa darci l’opportunità di creare un futuro sostenibile insieme. Partiremo dalla centralità del dato come condizione imprescindibile per le tecnologie di frontiera e la business economy.

"The art of transforming tomorrow: a new Renaissance" sarà trasmesso in diretta streaming e in lingua inglese durante la GS1 General Assembly che riunisce ceo e presidenti delle 116 GS1 nel mondo per la prima volta in Italia, a Roma: un'opportunità per tutta la community GS1 per generare valore di sistema, guardando alla sostenibilità del futuro che ci aspetta.

