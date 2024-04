Pharma Hub | Implementazione della direttiva anticontraffazione in Italia e interoperabilità tra NSIS e sistema europeo

Pharma Hub 2024 è il convegno in presenza organizzato da iKN Italy, dedicato agli aggiornamenti normativi e di processo relativi alla gestione della supply chain e del packaging del farmaco. Si terrà presso Novotel Ca Granda il 16 maggio, dalle 17:00 alle 17:30.



GS1 Italy sarà presente con Giada Necci, industry engagement manager di GS1 Italy, per approfondire il ruolo degli standard globali GS1 nell'identificazione dei prodotti farmaceutici nella tavola rotonda “Implementazione della direttiva anticontraffazione in Italia e interoperabilità tra NSIS e sistema europeo”

