Disquisito | Cosa comprano e cosa cucinano gli italiani oggi

Partendo dalle evidenze emerse da Osservatorio Immagino e Nuovo Codice Consumi, Marco Cuppini, research and communication director di GS1 Italy, racconterà gli ultimi trend di consumo nel corso del talk “Cosa comprano e cosa cucinano gli italiani oggi”, all’interno del palinsesto di “Disquisito”, il festival organizzato da Mercato Centrale per i suoi primi dieci anni di attività per raccontare il mondo del cibo tra talk, masterclass e laboratori.

Maggiori informazioni e il programma del festival sono disponibili sul sito dell’evento.