ECR CatMan Technology & tools for CM

Torna gli ECR #CatManNetwork Webinars con il quarto webinar di una serie di sei. Si terrà il 20 febbraio, dalle 15:30 alle 16:30.



Organizzata da ECR Community - l'associazione che raggruppa le iniziative nazionali ECR in tutto il mondo, in Italia parte di GS1 Italy - la serie di sei webinar affronta gli “hot topic” del Category management. Il prossimo incontro, quarto della serie, sarà dedicato al tema “Technology & tools for CM”.

La partecipazione al webinar - pensato per chi gestisce le categorie e le attività di category demand-side di retailer rivenditori, produttori e fornitori di servizi - è gratuita, previa iscrizione online. Per maggiori informazioni e per iscrizioni visita la pagina dell’iniziativa.