+6%

L’aumento nel 2022 del numero di messaggi EDI scambiati nel largo consumo con gli standard di GS1

Cresce il numero di messaggi EDI scambiati (+6%) rispetto all’anno precedente, arrivando a quota 61.954.622. Di questi:

34,9 milioni sono scambiati internamente alla community Euritmo, pari al 56% del totale.

14,7 milioni sono inviati a utenti esterni (il 24%).

12,1 milioni sono ricevuti da UNB esterni (il 20% UNB - INTERCHANGE HEADER Segmento obbligatorio per la trasmissione di un messaggio in standard GS1 EDI).

A questi messaggi corrispondono 22.748 transazioni interne, quasi 9.800 transazioni in ingresso e 14.858 transazioni in uscita.

Figura 1 - Messaggi scambiati in EDIFonte: GS1 Italy "Monitoraggio EDI" 2023

Cresce anche il numero di aziende coinvolte. Sono infatti 3.287 quelle che si confermano attive in EDI dall’anno precedente, mentre a fronte di 227 aziende non più attive, quelle nuove sono 295, quindi con un saldo positivo di +68 unità.

Figura 2 - Aziende attive in EDIFonte: GS1 Italy "Monitoraggio EDI" 2023

I dati sono tratti dal “Monitoraggio dell’uso dell’EDI nel largo consumo in Italia”, l’analisi annuale realizzata da GS1 Italy con la collaborazione della School of Management del Politecnico di Milano per misurare l’adozione e l’utilizzo dell’EDI (Electronic Data Interchange) in Italia nella gestione del ciclo dell’ordine tra Industria e Distribuzione.