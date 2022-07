I codici a barre 2D GS1 guadagnano slancio in Cina

GS1 e GS1 China hanno avviato l'ambizioso progetto di migrazione ai codici a barre 2D

Dopo quasi cinquant'anni di trasformazione delle modalità di acquisto e vendita dei prodotti, i codici a barre per la vendita al dettaglio si stanno evolvendo per rispondere alle nuove esigenze di business e di consumo. Per questo GS1 ha lanciato l'iniziativa Global Migration to 2D, guidando i settori industriali di tutto il mondo nel passaggio da codici a barre 1D a codici a barre 2D.

I codici a barre unidimensionali continuano a supportare la complessità del business moderno e globale, semplificando numerosi processi della supply chain in cui i dati fluiscono in modo rapido, efficiente e sicuro in un'ampia gamma di settori. Tuttavia, poiché i consumatori, le imprese e le autorità di regolamentazione richiedono maggiori e migliori informazioni sui prodotti, è giunto il momento di portare i codici a barre al livello successivo.

Un nuovo progetto di GS1 China e Zhejiang Provincial Administration for Market Regulation (Zhejiang AMR) implementerà gradualmente codici a barre bidimensionali su milioni di prodotti nella provincia cinese di Zhejiang, che ha una popolazione di 65 milioni di persone. Aderiranno a questo progetto oltre 7 mila aziende di produzione alimentare, e 200 negozi della più grande catena di vendita al dettaglio di merci nello Zhejiang aggiorneranno i propri sistemi per effettuare i check-out mediante POS con codici a barre 2D.

Si prevede che entro la fine del 2023, tutti i prodotti dell'80% delle aziende alimentari nella provincia di Zhejiang avranno codici a barre 2D stampati sulla confezione.

La cerimonia di firma dell'annuncio del progetto 2D si è tenuta il 19 maggio e ha ricevuto un'ampia risonanza mediatica nazionale e locale in Cina, su TV, giornali e media online.

La stampa di codici a barre 2D su milioni di prodotti porterà numerosi vantaggi ai consumatori, alle imprese e alle autorità di regolamentazione:

L'accesso a una quantità senza precedenti di informazioni sui prodotti.

La semplificazione delle ispezioni in fabbrica.

La supervisione dei risultati del campionamento.

I certificati di idoneità.

«Per quasi cinque decenni abbiamo semplificato cose complesse, a vantaggio di imprese, consumatori e pazienti. Ora, con i codici a barre 2D, siamo pronti per la fase successiva, costruendo ponti sempre più stretti tra marchi, partner della supply chain e consumatori», ha dichiarato Miguel Lopera, presidente e ceo di GS1 alla cerimonia di firma dell'annuncio del progetto 2D.

Con i codici a barre, continueremo a sentire il tipico "bip" in cassa, ma ora faranno anche "clic", e consumatori e stakeholder della supply chain potranno così navigare online per ricevere informazioni accurate sui prodotti.

GS1 ha lanciato il programma Global Migration to 2D alla fine del 2020 e vi hanno aderito oltre 20 paesi tra cui Cina, Stati Uniti, Australia e Brasile. Nel 2021 GS1 China ha iniziato a promuovere codici a barre 2D e hanno aderito al progetto 20 importanti rami chiave, tra cui la filiale di GS1 China di Zhejiang (Zhejiang Institute of Standardization).

