ESICONF 2024 | Gli standard e i servizi di GS1 per le aziende: molto di più di quello che si pensa

L’approccio tradizionale non si adatta più a descrivere processi in continuo mutamento e le aziende hanno bisogno di nuove modalità e di una trasformazione digitale per affrontare il mercato. Le Composable Applications con la loro adattabilità consentono progetti agili, tempi brevi e flessibilità nel tempo.

Questo il tema dell’ESICONF2024 che si terrà il 25 gennaio e al quale parteciperà anche Paolo Cibien, industry engagement director di GS1 Italy, raccontando gli standard e i servizi GS1 a supporto delle aziende.

