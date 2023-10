Netcomm Focus | Multicanale e Sostenibile: le sfide 2023 della Trasformazione Digitale nel Food & Grocery

Nella cornice del convegno “Multicanale e Sostenibile: le sfide 2023 della Trasformazione Digitale nel Food & Grocery” del 17 ottobre, organizzato da Netcomm, Andrea Ausili, direttore standard & innovation di GS1 Italy, presenterà Verified by GS1 e spiegherà come questo strumento sia già utilizzato in ambiti marketplace e commercio cross-border, anche da enti governativi e dogane, nel corso della tavola rotonda “Food Export e canali digitali. Modelli, criticità e casi di successo italiani nel Food Digital Export”, in programma dalle 15:50 alle 16:20.

Il convegno sarà in diretta streaming e in presenza presso Palazzo delle Stelline (Corso Magenta 61, Milano).

Per maggiori informazioni e iscrizione visita la pagina del convegno.