+Positive spaces | Circolare! Per progettare e costruire un futuro trasparente e digitale

+ Positive Spaces | Better products. Happier people. Healthier planet.

Mercoledì 19 aprile 2023, durante la Milan Design Week, lo storico Tram K35 partirà da Piazza Fontana e attraverserà una parte storica di Milano, condividendo con i passeggeri la trasformazione dei luoghi e della città e la visione di un futuro sostenibile.

Il tram farà sei fermate, tra Piazza Fontana e Piazza Castello. Ad ogni fermata si avvicenderanno ospiti e speaker che affronteranno temi indispensabili per la progettazione e realizzazione dei nuovi sviluppi immobiliari, luoghi del lavoro e del vivere.

Alla fermata di Porta Genova alle ore 10.30 salirà a bordo Giada Necci, industry engagement senior specialist di GS1 Italy con il suo intervento:

“Circolare! Per progettare e costruire un futuro trasparente e digitale”

L’intervento di Giada Necci ti svelerà come progettare e costruire un futuro trasparente e digitale grazie al codice a barre e garantire così la tracciabilità dei materiali, anche in un'ottica di economia circolare.

Non solo, scoprirai come l'integrazione degli standard globali GS1 permette di creare un passaporto digitale per tutti i materiali e i prodotti necessari in fase di costruzione, manutenzione e riciclo o smaltimento a fine ciclo vita di ogni elemento utilizzato, grazie alla digitalizzazione e condivisione delle informazioni.

Non perdere l'opportunità di conoscere gli strumenti che rivoluzioneranno il settore delle costruzioni.

Per vedere il programma completo del nostro viaggio sostenibile sul tram storico K35 visita il sito.