Retail Non Food. E-commerce & phygital challenge

Il 1 febbraio 2023 si terrà la terza edizione dell’evento

Retail Non Food. E-commerce & phygital challenge.

L’evento si terrà in presenza presso Open, Viale Monte Nero 6 – Milano, dalle 15.00 alle 18.00, e sarà trasmesso gratuitamente in live streaming.

Le più recenti analisi hanno evidenziato che dopo la ripresa dei consumi non alimentari nel post pandemia, emerge sempre più la necessità per il settore di prepararsi a nuove incombenti sfide tra inflazione, e-commerce e phygital, contesto internazionale e nuove abitudini di spesa dei consumatori italiani.

Partendo dalle evidenze dell’ultimo Osservatorio Non Food di GS1 Italy, presentato da Marco Cuppini - research and communication director di GS1 Italy - analizzeremo alcuni dei principali driver che guideranno i nuovi modelli dello sviluppo per le imprese non alimentari:

Omnicanalità : tema centrale davanti a un consumatore sempre più avvezzo all’uso della tecnologia e a esperienze di acquisto ibride.

: tema centrale davanti a un consumatore sempre più avvezzo all’uso della tecnologia e a esperienze di acquisto ibride. E-commerce : benchmark con cui tutte le insegne devono confrontarsi, trovando nuovi equilibri di integrazione fisico-digitale.

: benchmark con cui tutte le insegne devono confrontarsi, trovando nuovi equilibri di integrazione fisico-digitale. Polarità commerciali: non solo i centri commerciali, ma anche polarità del centro urbano possono rappresentare per le GSS e le catene Non Food un’occasione di creazione di valore e di nuove dimensioni dell’esperienza d’acquisto fisica in negozio.

