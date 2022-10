Amazon Brand Conference 2022

Due giorni online – il 5 e il 6 ottobre 2022, dalle 10:00 alle 17:00 CET – per scoprire gli strumenti e i vantaggi per costruire e far crescere il tuo brand con Amazon.

La conferenza ospiterà presentazioni di manager di Amazon, sessioni di domande e risposte dal vivo e opportunità di networking con altri partner.

La partecipazione è gratuita, basta iscriversi online sul sito della conferenza Amazon.