Economia circolare nel largo consumo: a che punto siamo e come migliorare

Il 12 ottobre 2022 alle ore 10:30 si terrà un evento durante il quale verranno presentati i risultati della ricerca “Stato dell’arte dell’economia circolare nel largo consumo italiano”, condotta da GS1 Italy in collaborazione con l’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

L’incontro online ha l’obiettivo di presentare una fotografia dello stato dell’arte dell’economia circolare nel settore del largo consumo, dal livello di adozione di buone pratiche di circolarità lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti alle opportunità di miglioramento, dalle aree di forza alle barriere per adottare nuove soluzioni, non solo all’interno della singola azienda ma anche a livello di sistema.

I risultati della ricerca, che saranno oggetto di una nuova pubblicazione GS1, mirano a promuovere un processo di crescita della cultura della misurazione della circolarità volta all’azione. Nel documento saranno presenti esempi e casi virtuosi di aziende che hanno misurato le proprie performance con un percorso di analisi basato su Circol-UP, lo strumento di GS1 Italy per misurare la circolarità in azienda.

