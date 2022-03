Verso un mondo carbon neutral?

Percorsi di sviluppo, nodi critici e possibili soluzioni per la decarbonizzazione nelle policy istituzionali e nelle strategie di management delle imprese

Il processo di decarbonizzazione per il raggiungimento della carbon neutrality il prima possibile è ormai una priorità a livello mondiale, europeo e italiano e richiede l’impegno sia degli attori istituzionali, a diversi livelli, sia delle imprese e degli altri stakeholder.

Il 37% totale delle risorse del PNRR (Piano nazionale ripresa resilienza) italiano è dedicato all’asse strategico della transizione ecologica e costituisce un’opportunità per indirizzare il percorso di sviluppo sostenibile dell’Italia e accelerare le politiche climatiche. La transizione energetica e l’economia circolare sono due dimensioni chiave per indirizzare le strategie delle imprese e le politiche di sviluppo territoriale verso la carbon neutrality. A tal fine è necessario il coinvolgimento degli attori istituzionali e delle imprese, in tutti i settori, a partire da quello energetico, fino alla finanza.

Martedì 15 marzo 2022 dalle 9:15 alle 15:30 si terrà l’incontro che inaugura il nuovo biennio di attività dell’Osservatorio Green Economy e intende approfondire il contributo e il ruolo delle imprese al raggiungimento di un mondo carbon neutral.

Nel pomeriggio si terrà una sessione dedicata al contributo dell’economia circolare alla decarbonizzazione e Bruno Aceto - CEO GS1 Italy – parteciperà descrivendo il ruolo degli standard e l'importanza dei dati nell'ambito dell'economia circolare.

