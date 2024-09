04. PARKnSHOP lavora meglio dopo aver implementato Verified by GS1

Il passaggio del controllo manuale dei GTIN all'automazione attraverso Verified by GS1 ha consentito al rivenditore di Hong Kong di ridurre il tempo necessario a creare il catalogo dei prodotti.

L'azienda

PARKnSHOP è la principale catena di supermercati di Hong Kong, con circa 260 punti vendita fisici a Hong Kong e Macao. Opera anche attraverso l'e-commerce.

L'azienda, spiega Garrick Chan, supply chain director di PARKnSHOP, offre «una vasta gamma di prodotti che aggiorniamo frequentemente per garantire la soddisfazione dei clienti».

La sfida

Come parte del suo impegno a fornire un catalogo dei prodotti accurato, il team che si occupa della supply chain di PARKnSHOP ha sempre verificato il Global Trade Item Number (GTIN) di ogni nuovo prodotto. E per anni questo controllo è stato fatto manualmente: i GTIN venivano verificati uno per uno. Un metodo inefficiente e dispendioso in termini di tempo, che limitava la quantità di dati elaborabili al giorno.

La soluzione

Per questo motivo, a febbraio 2021, quando GS1 Hong Kong ha segnalato la possibilità di utilizzare Verified by GS1, PARKnSHOP ha subito mostrato interesse: «Abbiamo voluto assolutamente cogliere questa opportunità per migliorare la nostra attività», ha affermato Garrick Chan.

Essere tra i primi ad adottare Verified by GS1 era inoltre in linea con l'impegno che A.S. Watson Group - la holding di cui PARKnSHOP fa parte - aveva preso con il Consumer Goods Forum (l'organizzazione internazionale che riunisce produttori e retailer, ndr): porsi come punto di riferimento nella trasformazione digitale grazie a informazioni sui prodotti accurate e di qualità.

Oggi, PARKnSHOP effettua ricerche su lotti di GTIN tramite Verified by GS1 e ottiene immediatamente i feedback per tutti gli articoli.

I vantaggi

L'azienda dispone di sistemi di controllo consolidati, grazie ai quali può assicurarsi che il GTIN di ogni prodotto sia convalidato prima che venga inserito in catalogo. Il processo di convalida dei GTIN per i nuovi lotti di articoli è diventato semplice ed efficiente. Il lavoro che prima richiedeva giorni ora può essere svolto in poche ore. PARKnSHOP crede nel sistema basato sul GTIN e ha ben chiari i vantaggi offerti dagli standard GS1 in termini di efficienza e velocità di esecuzione.

«Nel giro di pochi mesi dall'implementazione di Verified by GS1 le nostre procedure di inserimento dei prodotti nel nostro catalogo sono state enormemente semplificate», ha detto Garrick Chan. «Possiamo fare ricerche su grandi lotti di codici a barre all'interno del sistema e ottenere immediatamente un feedback per ogni singolo articolo.»

Grazie a Verified by GS1, PARKnSHOP può reinvestire le proprie risorse in attività e progetti differenti, che accrescono il valore dell'azienda. Inoltre, ha eliminato i colli di bottiglia che venivano a crearsi ogni volta che doveva essere aggiunto un gran numero di nuovi prodotti al catalogo.

A meno di un anno dal lancio di Verified by GS1, Garrick Chan e il suo team sono pienamente soddisfatti: «La possibilità di disporre di informazioni precise sui prodotti ci aiuta a garantire che le operazioni eseguite nell'ambito della nostra supply chain - come la pianificazione dei cataloghi, la progettazione del planogramma, la gestione degli ordini e le consegne dei fornitori - siano sempre prive di errori, a vantaggio del nostro magazzino, dei negozi al dettaglio e dei clienti. Noi di PARKnSHOP rispettiamo gli standard globali GS1: solo attraverso la collaborazione fra proprietari dei marchi e rivenditori è possibile costruire un ecosistema commerciale affidabile in tutto il mondo».

Un’unica fonte per tutte le informazioni e un’esperienza online migliore

Un altro vantaggio riscontrato da PARKnSHOP nell'utilizzo di Verified by GS1 è la possibilità di accedere a informazioni attendibili tramite un'unica fonte. PARKnSHOP vende prodotti provenienti da tutto il mondo: poiché Verified by GS1 è collegato al registro mondiale GS1 Registry Platform, l'azienda può controllare in tempo reale GTIN di tutti i suoi prodotti, indipendentemente dal luogo di provenienza.

Garrick Chan ha riscontrato che l'utilizzo di Verified by GS1 ha migliorato anche l'esperienza di acquisto online. Al giorno d'oggi, molti clienti comprano online prodotti che non possono vedere né toccare: pertanto, la disponibilità di informazioni accurate e complete è un fattore estremamente importante che influenza le scelte di acquisto.

Grazie a Verified by GS1, che è collegato alle informazioni fornite direttamente dai proprietari dei marchi, PARKnSHOP può ottenere descrizioni, immagini e altri dati affidabili e aggiornati che può inserire nel catalogo dei prodotti e, di conseguenza, sullo store online.

«Non si tratta solo di efficienza e velocità, ma anche di accuratezza e diminuzione del rischio legale correlato alla diffusione di informazioni errate», ha sottolineato Garrick Chan. «Verified by GS1 rappresenta una tripla vittoria per marchi, retailer e consumatori: semplifica il processo di condivisione dei dati per i marchi, accelera le procedure di inserimento degli articoli per i rivenditori e offre un'esperienza d’acquisto completa sicura ai consumatori».

A cura di Francesco Fracassi