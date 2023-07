100%

studenti del Master hanno fatto uno stage retribuito

Il 100% degli studenti del Master in Retail, Brand and Digital Management dell’Università di Parma e di GS1 Italy, ha svolto un periodo di stage retribuito in prestigiose aziende distributive e industriali italiane.

Di questi, più dell’80% è stato confermato al termine dei sei mesi di stage e ha iniziato la propria carriera professionale negli ambiti:

Marketing

Sales management.

Digital.

Acquisti.

Supply chain.

Data management.

Vuoi essere il prossimo a usufruire di questa opportunità?

Partecipa al prossimo Open Day, online

giovedì 20 luglio dalle 9:30 alle 11:30.

Sul sito del Master trovi l’agenda e il form per registrarti agli Open day.