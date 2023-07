Analizzare ciò che è stato e prepararsi per quel che sarà l'opinione di Bruno Aceto

Sfogliare l’edizione 2023 di Un anno di Tendenze ci aiuta a ripercorrere una strada tortuosa ma anche maestra, nel senso che secondo me dal 2022 si possono trarre importanti insegnamenti.

Il primo è che le cose possono cambiare velocemente, ed è impensabile credere di potersela sempre cavare reagendo a posteriori. Bisogna attrezzarsi con gli strumenti più utili per anticipare il cambiamento e governarne le conseguenze.

Il secondo è che tutto è concatenato. Nessuno si salva da solo. In un contesto sempre più interconnesso, le difficoltà vanno affrontate di squadra, dialogando e collaborando. Ecco perché sono orgoglioso di fare parte della comunità GS1, che ovunque significa proprio questo: la ricerca di soluzioni collegiali, condivise ed efficaci.

Attraverso la lettura dei fenomeni che hanno caratterizzato il 2022 io percepisco le difficoltà ma anche le opportunità che abbiamo di fronte. È in periodo di crisi, non a caso, che nacque il codice a barre, di cui proprio quest’anno celebriamo i cinquant’anni: un’idea semplice che ha rivoluzionato il mondo. Il codice a barre vince perché è un linguaggio globale e vince perché si evolve. Un esempio più che mai attuale. Grazie all’avvento della struttura bidimensionale, il codice a barre renderà presto accessibili molte più informazioni di prodotto: i dati ci raccontano che questo è ciò che chiede un consumatore sempre più attento a ciò che acquista, e non solo per via dell’inflazione. Sono sicuro che nessuno ha dimenticato l’immagine dei nostri fiumi asciutti.

Attraverso un consumo consapevole tutti noi diventiamo il cambiamento che auspichiamo per il mondo. GS1 Italy ancora una volta mette a disposizione tecnologie e competenze per consentire alle filiere di ottimizzare le proprie risorse e a ciascuno di noi di sapere non soltanto cosa sta mettendo nel carrello, ma anche qual è la sua storia e come minimizzarne l’impatto sull’ambiente. Analizzare ciò che è stato per essere pronti a quello che sarà: ecco lo scopo e il valore aggiunto di Un anno di Tendenze.