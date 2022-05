ECR Community - Waste Management & Food Waste

Nel secondo webinar della serie la tematica principale sarà la gestione dei rifiuti e i casi di studio sui rifiuti alimentari presenti nella pubblicazione di ECR Community “A Global Review of Circular Economy Case Studies from the Retail & CPG Sector”.

In questo webinar entreremo nel dettaglio dei progetti e discuteremo i prossimi passi per le aziende nel loro viaggio verso la sostenibilità e l'economia circolare attraverso il racconto di:

Fernando Ventura , Jeronimo Martins, Portogallo.

, Jeronimo Martins, Portogallo. Angelina Sapounaki , AB Vassilopoulos, Grecia.

, AB Vassilopoulos, Grecia. Christopher Hill, Food Cloud, Irlanda.

Il webinar è gratuito. Per maggiori informazioni ed iscrizioni visita il sito.