02. L’impatto climatico come KPI

A livello aziendale, le richieste di investimento e l’iter di approvazione dei progetti Barilla prevedono la valutazione di una serie KPI che mostrino il loro impatto ambientale, e tra questi viene considerata anche la quantificazione della CO 2 e (la CO 2 equivalente).

Questa prassi ha influito positivamente sull’approvazione di diverse iniziative, quali per esempio:

Il progetto intermodale Parma-Ulm e altri progetti di logistica intermodale in Italia.

L’ottimizzazione nell’utilizzo dei magazzini ausiliari.

L’utilizzo di carrelli elevatori alimentati con batterie al litio.

Per quanto riguarda la rendicontazione delle emissioni di Scope 1 (emissioni dirette derivanti da fonti possedute o controllate dall’organizzazione) e di Scope 2 (emissioni indirette quali derivanti dall’utilizzo di energia elettrica, calore e vapore) del GHG protocol, Barilla ha sviluppato un’esperienza ormai decennale, implementando già a partire dal 2008 un sistema di raccolta dati tramite l’utilizzo di un web tool proprietario sviluppato sulle proprie esigenze e specificità.

Il web tool viene alimentato periodicamente secondo procedure predefinite e prevede il coinvolgimento diretto sia degli stabilimenti produttivi del gruppo - che sono proprietari e responsabili del dato del sito specifico - sia della sede centrale, che ha la responsabilità di aggregare e validare i dati raccolti. A livello di sede centrale l’attività di gestione dei dati inseriti è in capo alla funzione HSE&E (Health, Safety, Environment & Energy), che analizza i dati e si confronta direttamente con i referenti di stabilimento, soprattutto qualora si riscontrino scostamenti o valori anomali.

I dati così raccolti, tra i quali i consumi energetici e le perdite di refrigeranti, sono conformi agli standard GRI (Global Reporting Initiative): per la rendicontazione della performance di sostenibilità di un’organizzazione/impresa e vengono utilizzati da Barilla per i processi di quantificazione delle emissioni dei vari progetti, come per esempio le Carbon Neutrality dei prodotti/brand e le dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD - Environmental Product Declaration, che quantificano gli impatti ambientali sul ciclo di vita di un prodotto per consentire confronti tra prodotti che svolgono la stessa funzione).

Questo e altri casi aziendali sono raccolti nella pubblicazione “Misurare l’impatto climatico aziendale: come ottenere dati strutturati e affidabili” disponibile gratuitamente sul sito di GS1 Italy.