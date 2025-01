I prodotti più in crescita?

Ce lo rivela la classifica della nuova edizione dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy

Che caratteristiche hanno i prodotti di largo consumo che stanno dimostrando di saper resistere al taglio dei consumi degli italiani? A rispondere è la nuova edizione dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy, che ha rilevato l’andamento delle vendite in volume di più di 138 mila prodotti, classificati in base alla presenza in etichetta di oltre 100 tra claim, certificazioni, pittogrammi e indicazioni geografiche.



Dalla puntuale analisi dell’Osservatorio Immagino, basata sui dati NielsenIQ, emerge la classifica dei claim più apprezzati dagli italiani e per cui le vendite in volume sono aumentate nell’arco dei 12 mesi rilevati.



Vince il claim “con prebiotici/probiotici” nella cura della persona con il +26,6% dei volumi rispetto all’anno precedente, mentre il top performer nel food è l’indicazione “senza glifosato”, che in 12 mesi ha visto aumentare di +25,9% i volumi acquistati in supermercati e ipermercati. A seguire il claim “biodegradabile” nel mondo del cura casa green (+23,6%), l’ingrediente “avocado” nel food (+21,9%), la famiglia dei prodotti certificati “biologici” e con “peptidi” nel cura persona (+17,0% e +16,5% rispettivamente) e i claim relativi alla “assenza di residui” nei prodotti alimentari (+15,5%).



Nel solo mondo alimentare spicca anche l’andamento positivo dei prodotti presentati in etichetta come “senza soia” (+13,6%), “lavorato a mano” (+10,6%) e di cui viene indicata la presenza di ingredienti differenzianti, come “anacardi” (+12,6%) e “tahina” (+11,1%).



Ed ecco svelata la classifica completa dei 30 claim che hanno registrato un interessante aumento dei volumi delle vendite nel canale super e ipermercati nell’anno terminante a giugno 2024.

Tabella 1 - Top claim per crescita dei volumi di vendita

CLAIM NR. REFERENZE TREND % VENDITE VOLUME

A.T. GIUGNO 2024 VS A.T. GIUGNO 2023 Con probiotici/prebiotici (cura persona) 128 26,6 Senza glifosato 75 25,9 Biodegradabile (cura casa) 925 23,6 Avocado 67 21,9 Biologico (cura persona) 1.446 17 Con peptidi (cura persona) 34 16,5 Senza residui/Residuo zero/Zero residui 80 15,5 Con collagene (cura persona) 133 15,2 Senza soia 61 13,6 Anacardi 249 12,6 Tahina 15 11,1 Lavorato a mano 308 10,6 Ruvido 467 9,9 Matcha 36 9,3 Molise 160 8,4 Essiccazione 375 8,2 Con acido ialuronico (cura persona) 689 7,8 Cocco 446 6,4 Argan (cura persona) 783 6,3 Mango 268 6,2 Karitè (cura persona) 498 6 Senza grassi idrogenati 630 5,8 Avena 611 5,7 Senza silicone (cura persona) 756 5,7 Senza/Uso limitato di pesticidi 139 4,9 Ingredienti origine naturale (cura persona) 1.553 4,8 Sottile 374 4,5 Senza zuccheri aggiunti 1.746 4,3 Valle D’Aosta 30 4,2 Pochi zuccheri 2.935 4

Fonte: Osservatorio Immagino GS1 Italy, ed. 2, 2024

A.T. = anno terminante.

[1] L’Osservatorio Immagino di GS1 Italy è lo studio semestrale che analizza le abitudini di consumo degli italiani, incrociando le informazioni riportate sulle etichette dei prodotti di largo consumo digitalizzate dal servizio Immagino di GS1 Italy Servizi (oltre 100 variabili tra ingredienti, tabelle nutrizionali, loghi e certificazioni, claim e indicazioni di consumo) con le rilevazioni NielsenIQ su venduto in supermercati e ipermercati italiani. La sedicesima edizione monitora l’andamento di 138.179 prodotti venduti nella grande distribuzione italiana tra luglio 2023 e giugno 2024.