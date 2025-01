128%

Il rapporto tra la % di vendite in valore nell'e-commerce rispetto alla stessa % di vendite nel canale iper+super per i panieri di prodotti "rich-in" e "intolleranze" dell'Osservatorio Immagino

Il dossier sul canale e-commerce dell'ultima edizione di Osservatorio Immagino si è basato su un paniere pari a 102.567 prodotti rilevati nel canale web nell’anno terminato a giugno 2024. In termini assoluti, tra giugno 2023 e giugno 2024, questi prodotti hanno incassato 1,2 miliardi di euro nel canale e-commerce pesando quindi, in proporzione, circa un 2,6% rispetto alle vendite in iper e supermercati.

Figura 1 - Pesi dei macrofenomeni su e-commerce e iper+superFonte: Osservatorio Immagino GS1 Italy, ed. 2, 2024

A cominciare dal paniere rich-in e da quello dei prodotti per intolleranze alimentari, rileviamo che l’indice di allocazione dell’e-commerce (128) raggiunge una quota a valore maggiore del 28% rispetto a quella del canale super e ipermercati. Su una simile percentuale (27%) si collocano anche i prodotti legati ai lifestyle (come quelli biologici o vegani) e quelli collocati nell’area della Corporate social responsibility (CSR). Indice sopra media anche per i prodotti che richiamano in etichetta la loro italianità, a conferma di come l’e-commerce rappresenti un canale importante per tutte le aziende (anche PMI e micro) che vogliono vendere prodotti legati al territorio e alla tradizione.

L’Osservatorio Immagino di GS1 Italy è uno studio semestrale che nella sedicesima edizione ha incrociato le informazioni riportate sulle etichette di oltre 138 mila prodotti di largo consumo. Quest'edizione nasce dal confronto tra i prodotti della banca dati frutto del servizio Immagino a giugno 2024 e i prodotti in vendita nella grande distribuzione rilevati da NielsenIQ. I prodotti alla base dell’Osservatorio Immagino, nell’anno terminante a giugno 2024 hanno sviluppato oltre 47,7 miliardi di euro di sell-out, pari all'83,4% di quanto venduto nel totale mercato del largo consumo in Italia da ipermercati e supermercati.