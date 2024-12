Lunga vita ai prodotti! Il metodo del Life Cycle Assessment

In questo episodio esploriamo il Life Cycle Assessment (LCA), il metodo scientifico più accreditato per misurare l’impatto ambientale dei prodotti lungo l’intero ciclo di vita, dalla produzione allo smaltimento. Dati affidabili e certi sono fondamentali per identificare le fasi critiche della filiera e guidare le aziende verso strategie sostenibili.

Con Carolina Gomez, ECR project manager di GS1 Italy e Roberta Iovino dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, capiremo come utilizzare il metodo LCA per ridurre gli impatti ambientali e comunicare efficacemente i risultati al consumatore. Un viaggio tra scienza, sostenibilità e dati per un futuro più green!

Ascolta e segui i video podcast sul sito di Interno 1