3,4%

il tasso di out-of-stock a maggio 2024

Secondo l’ultima rilevazione del Barometro Osa (Optimal shelf availability), l'iniziativa di GS1 Italy in ambito ECR fatta in collaborazione con Circana, che monitora mensilmente l’indice di out-of-stock e le vendite perse nel largo consumo, a maggio il tasso di OOS è stato pari al 3,4%, superiore di 0,5 punti rispetto al mese precedente (2,9%) ma solo di +0,1 rispetto a un anno fa. Per quanto riguarda i reparti rimane stabile l'ortofrutta, crescono il freddo (+0,3), il fresco (+0,2), le bevande e la drogheria (+0,1) e, invece, diminuiscono il cura casa e persona (-0,1) e il pet care (0,5).

Ma che freddo fa...

La percentuale di vendite perse si fissa al 4,5%, con un drastico calo rispetto ad aprile 2024 (5,7%), ma in crescita di +0,2 punti rispetto al maggio 2023.

Per quanto riguarda i canali, negli ipermercati la percentuale di OOS è stabile al 3,7% ma con variazioni significative nei vari reparti: si passa dal +0,4 punti del fresco al -0,9 del pet care o al -0,6 dell'ortofrutta. Nei supermercati grandi percentuale di out-of-stock al 3,5%, con due poli contrastanti nei reparti: il -0,5 punti del pet care e il + 0,6 nel freddo. Percentuale ridotta di OOS nei supermercati piccoli che si fermano al 3,0%.

Promozioni vincenti

Per quanto riguarda le vendite perse crescono del +0,4 punti nei supermercati grandi (4,5%) con un aumento generalizzato in ogni reparto e la sola eccezione del pet care (-0,1 punti). Rimangono stabili, invece, gli ipermercati con il 4,8% di vendite perse e sono in lieve miglioramento i supermercati con superficie inferiore ai 1.200 mq che segnano un -0,1 punti.

Anche per il mese di maggio si rileva una notevole differenza di OOS a seconda che ci si trovi in condizioni regolari di vendita (3,4%) o in promo (addirittura 0,8%). Il dato è riferibile a tutti i reparti, con il valore più basso (0,3%) registrato dal cura persona e il più alto (2,7%) nel reparto ortofrutta.

Figura 1 - Percentuale di out-of-stock in condizioni di promozione o senza promozioneFonte: GS1 Italy in collaborazione con Circana “Barometro OSA” maggio 2024