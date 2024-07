2,9%

La quota di prodotti alimentari accomunati dalla presenza on pack di almeno una delle 13 caratteristiche segnalate in etichetta relative al loro gusto, come “salato”, “piccante”, “saporito” o “acido”

Si tratta di 2.468 prodotti che hanno sviluppato 793 milioni di euro di vendite (il 2,3% del totale mercato) nell’anno 2023 in supermercati e ipermercati. Rispetto all’anno precedente, il nuovo paniere dei gusti in etichetta, analizzato dall’Osservatorio Immagino di GS1 Italy, ha segnato un +9,0% a valore, sostenuto in buona parte dall’aumento dei prezzi, e un -4,3% a volume, con una componente di offerta e di domanda in crescita (rispettivamente +2,5% e +6,5%).

Figura 1 – I numeri del mondo dei gusti dei prodottiFonte: Osservatorio Immagino GS1 Italy, ed. 1, 2024

A primeggiare tra i 13 gusti rilevati è l’indicazione “salato” che troviamo sulle etichette di 389 prodotti che nel 2023 hanno superato i 198 milioni di euro. Dal punto di vista dei gusti con le migliori performance, si distingue il paniere di prodotti "fruttati" con un trend decisamente brillante: +24,4% a valore e +5,7% a volume, trainato da caffè macinato e altri infusi e, solo a valore, anche da olio extravergine di oliva. Va sottolineato inoltre il gusto “amaro” che ha registrato un +1,7% a volume e +11,5% a valore, per un totale di oltre 47 milioni di euro di sell-out, grazie soprattutto a tavolette e barrette di cioccolato.

L’Osservatorio Immagino di GS1 Italy è uno studio semestrale che nella quindicesima edizione ha incrociato le informazioni riportate sulle etichette di oltre 139 mila prodotti di largo consumo. Quest'edizione nasce dal confronto tra i prodotti della banca dati frutto del servizio Immagino, di GS1 Italy Servizi, a dicembre 2023 e i prodotti in vendita nella grande distribuzione rilevati da NielsenIQ. I prodotti alla base dell’Osservatorio Immagino, nell’anno 2023 hanno sviluppato oltre 47,5 miliardi di euro di sell-out, pari all'83,1% di quanto venduto nel totale mercato del largo consumo in Italia da ipermercati e supermercati.