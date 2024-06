Dati climatici e rendicontazione Scope 3: il caso Mondelez Italia e Molini Bongiovanni

Misurare le emissioni di CO 2 equivalente è un’attività core per le aziende del largo consumo ma presenta criticità rispetto alle aziende esterne al proprio perimetro, Scope 3. Di qui la necessità/decisione di poter usare un set di dati standard ambientali, come quello messo a punto da GS1 Italy, in ambito ECR Italia.

Ascolta la testimonianza di Alessandra di Franco di Mondelez Italia e Alice Zavattaro di Molini Bongiovanni: un esempio virtuoso di collaborazione di filiera per la sostenibilità.

Il “Set di dati standard ambientali” è una lista di quali dati di sostenibilità raccogliere in modo da creare un flusso uniforme e strutturato che facilita la condivisione dei dati climatici fra i diversi attori della filiera.